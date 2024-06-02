Превзошел оригинал? После финала ЛЧ Тчуамени повторил культовое фото Хаби Алонсо

«Мадрид» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Авторами голов стали Карвахаль и Винисиус.

За пару недель до матча Орельен Тчуамени получил травму. Француз не успел восстановиться и наблюдал за победой своей команды со скамейки запасных. Но повреждение не помешало игроку отмечать завоевание трофея вместе с одноклубниками!

После игры Орельен повторил знаменитое фото Хаби Алонсо.

В 2014 году «Мадрид» обыграл «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. После игры Алонсо поделился фотографией, которая вошла в историю футбола.

Ну какой стиль!

Любопытно, что Алонсо, как и Тчуамени, тот финал пропустил, но не из-за травмы, а из-за перебора карточек.

Чье фото вам нравится больше: Хаби или Орельена?