Все ставят на «Мадрид». Эссьен, Фигу, Кака и Снейдер поделились прогнозом на финал ЛЧ
Совсем скоро на «Уэмбли» прозвучит стартовый свисток финала Лиги чемпионов. За победу в главном клубном турнире Европы сразятся дортмундская «Боруссия» и «Мадрид».
Фаворитом в этом противостоянии называют «королевский клуб», который собирается завоевать свой 15-й трофей ЛЧ. «Шмели» брали заветный «ушастик» лишь однажды – в 1997 году, в 2013 году «Боруссия» уступила «Баварии» в финале Лиги чемпионов.
Экс-игроки «сливочных» не сомневаются в победе своей бывшей команды. Они поделились прогнозами на грядущий матч. Все ставят на «Реал».
Кака предположил, что единственный гол в матче забьют подопечные Анчелотти.
Майкл Эссьен считает, что на один гол дортмундцев «сливочные» ответят двумя мячами.
Луиш Фигу повысил ставки. Он верит, что «Реал» отличится трижды.
С Фигу солидарен Уэсли Снейдер.
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