Все ставят на «Мадрид». Эссьен, Фигу, Кака и Снейдер поделились прогнозом на финал ЛЧ

Совсем скоро на «Уэмбли» прозвучит стартовый свисток финала Лиги чемпионов. За победу в главном клубном турнире Европы сразятся дортмундская «Боруссия» и «Мадрид».

Фаворитом в этом противостоянии называют «королевский клуб», который собирается завоевать свой 15-й трофей ЛЧ. «Шмели» брали заветный «ушастик» лишь однажды – в 1997 году, в 2013 году «Боруссия» уступила «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

Экс-игроки «сливочных» не сомневаются в победе своей бывшей команды. Они поделились прогнозами на грядущий матч. Все ставят на «Реал».

Кака предположил, что единственный гол в матче забьют подопечные Анчелотти.

Майкл Эссьен считает, что на один гол дортмундцев «сливочные» ответят двумя мячами.

Луиш Фигу повысил ставки. Он верит, что «Реал» отличится трижды.

С Фигу солидарен Уэсли Снейдер.

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