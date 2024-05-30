Тони Кроос недавно попрощался с «Бернабеу», но этой ночью вновь был замечен на трибунах
Спасибо Тэйлор Свифт.
Накануне немец провел свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу» – против «Бетиса» (0:0). Ранее Кроос объявил о завершении карьеры после Евро.
Кроос был заменен на 85-й минуте – сначала его на поле обняли товарищи по команде, в то время как болельщики скандировали его имя. После этого он подошел ко всем запасным игрокам, в этот момент на поле появились его дети.
Однако этой ночью Тони был вновь замечен на «Бернабеу» - все дело Тэйлор Свифт, чей концерт проходил на домашней арене «Реала».
Более того, во время исполнения одной из песен прожекторы изобразили на сцене большую цифру «8».
Как сообщает Madrid Universal, это было сделано в честь ухода полузащитника «Реала» Тони Крооса, игравшего под 8-м номером.