Тони Кроос недавно попрощался с «Бернабеу», но этой ночью вновь был замечен на трибунах

Спасибо Тэйлор Свифт.

Накануне немец провел свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу» – против «Бетиса» (0:0). Ранее Кроос объявил о завершении карьеры после Евро.

Кроос был заменен на 85-й минуте – сначала его на поле обняли товарищи по команде, в то время как болельщики скандировали его имя. После этого он подошел ко всем запасным игрокам, в этот момент на поле появились его дети.

Однако этой ночью Тони был вновь замечен на «Бернабеу» - все дело Тэйлор Свифт, чей концерт проходил на домашней арене «Реала» .

Более того, во время исполнения одной из песен прожекторы изобразили на сцене большую цифру «8».

Как сообщает Madrid Universal, это было сделано в честь ухода полузащитника «Реала» Тони Крооса, игравшего под 8-м номером.