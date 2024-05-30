Весь мир отдает должное президенту «Реала» - на «Бернабеу» этой ночью прошел долгожданный концерт Тэйлор Свифт 💙💙💙

«Перес построил нескончаемый источник денег».

Американская певица приехала в Испанию впервые за 11 лет, шоу было организовано на самой современной арене в Испании - домашнем для «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» ради концерта певицы еще в феврале попросил о переносе матча последнего тура Ла Лиги с «Бетисом». Мадридский клуб подал такую просьбу в Ла Лигу, чтобы иметь больше времени на подготовку «Сантьяго Бернабеу» к выступлению Свифт, но в итоге прошение не было удовлетворено.

После концерта президента «Реала» называют гением, ведь такие шоу будут приносить «Реалу» огромные деньги, которые позволят быстро окупить модернизацию арены. «Перес построил нескончаемый источник денег», - один из самых популярных комментариев.