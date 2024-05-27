«Их много». Анчелотти выбрал лучший момент «Реала» в этой ЛЧ

Карло Анчелотти провел пресс-конференцию перед финалом Лиги чемпионов. Итальянца спросили о лучшем моменте для его команды в этом сезоне.

«Лучший момент? Их много. Наш групповой этап был впечатляющим. Потом мы не очень удачно сыграли с «Лейпцигом». Затем нам противостояла лучшая команда этого соревнования, «Сити», и мы выбили их из турнира. Потом полуфинал против «Баварии»... лучший момент – это, наверное, выход Хоселу в той игре», – сказал Анчелотти.