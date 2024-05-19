«Это красота футбола. Моя гордость». Моуринью очень рад, что именно он привел одного игрока в «Реал»

В разговоре с Topps UK Жозе Моуриньо заявил, что гордится трансфером Луки Модрича в мадридский «Реал».

«Лука Модрич – это красота футбола. Он – моя гордость, потому что я привел его в «Реал Мадрид», когда никто не верил, что он может стать игроком «Реала». Сколько лет прошло? 12, 13, 14? Он все еще там, так что он – моя гордость».

Полузащитник перешел в «Мадрид» в 2012 году из «Тоттенхэма» за 42 миллиона евро, когда Моуриньо еще был главным на «Бернабеу». Переход хорвата вызвал скепсис – некоторые испанские СМИ даже назвали его худшим приобретением года. Однако время доказало, что они ошибались.

На дворе 2024 год, а 38-летний Модрич продолжает выдавать один за другим безупречные результаты. Более того, у хорвата уже пять титулов Лиги чемпионов и «Золотой мяч».