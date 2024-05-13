Иско полгода сидел без клуба, а сейчас творит историю в «Бетисе». 19 наград MVP за 28 матчей

В 2022 году Иско покинул мадридский «Реал», куда в 2013-м приходил из «Малаги» вундеркиндом. За 5 месяцев в «Севилье» никого не удивил и оставшую часть сезона просидел без клуба. Казалось, карьера закончена, но прошлым летом испанец ушел в «Бетис» и заставляет вспоминать о нем чаще.

В воскресенье Иско получил награду игроку матча. В 19-й раз за 28 игр в Ла Лиге, при этом у полузащитника 8 голов и 5 ассистов.

В начале сезона полузащитник признался: в «Реале» ему напрямую говорили, что не стоит рассчитывать на большое игровое время, поэтому он ушел. Похоже, с выбором не ошибся.