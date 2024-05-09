Менди – тоже герой голевой атаки «Реала», хотя даже не коснулся мяча. А еще разозлился на Винисиуса

Первый гол Хоселу в матче с «Баварией» на 88-й минуте был курьезным. Мануэль Нойер не смог зафиксировать мяч после удара Винисиуса, и Хоселу тут же воспользовался ошибкой кипера.

Но это еще не все. Ферлан Менди не сделал ни одного касания в голевой атаке, но в счастье «Реала» есть и его заслуга.

Защитник бежал на полной скорости по левому флангу. Этот рывок отвлек Киммиха, который оказался в полупозиции: выбирал между Вини и Менди.

Головоломка для Киммиха дала бразильцу лишнюю секунду, чтобы сместиться в центр и навесить.

Забавное, что Менди расстроился, когда не был награжден передачей за такой рывок – но спустя секунду радовался вместе со всеми.