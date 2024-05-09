«Атмосфера 2017 года». Реакция Зидана на гол Хоселу завирусилась в сети📹

В сети завирусилась реакция Зинедина Зидана на победный гол Хоселу за «Реал Мадрид» в ворота «Баварии» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В среду вечером «Мадрид» устроил еще один волшебный вечер для своих болельщиков, разгромив «Баварию» со счетом 1:0 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Два гола вышедшего на замену во втором тайме Хоселу свели на нет усилия Альфонсо Дэвиса, открывшего счет в матче.

Болельщики в социальной сети Х оценили реакцию Зидана на второй гол испанца в добавленное ко второму тайму время.

💬«Атмосфера 2017 года».

💬«Зизу явно скучает по этой команде».

💬«Он сделал это снова, первый раз был после гола Роналду».

💬«Классика».

💬«Зизу не мог отреагировать иначе».

💬«Этот человек так сильно любит «Мадрид».