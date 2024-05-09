«Атмосфера 2017 года». Реакция Зидана на гол Хоселу завирусилась в сети📹
В сети завирусилась реакция Зинедина Зидана на победный гол Хоселу за «Реал Мадрид» в ворота «Баварии» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
В среду вечером «Мадрид» устроил еще один волшебный вечер для своих болельщиков, разгромив «Баварию» со счетом 1:0 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Два гола вышедшего на замену во втором тайме Хоселу свели на нет усилия Альфонсо Дэвиса, открывшего счет в матче.
Болельщики в социальной сети Х оценили реакцию Зидана на второй гол испанца в добавленное ко второму тайму время.
💬«Атмосфера 2017 года».
💬«Зизу явно скучает по этой команде».
💬«Он сделал это снова, первый раз был после гола Роналду».
💬«Классика».
💬«Зизу не мог отреагировать иначе».
💬«Этот человек так сильно любит «Мадрид».