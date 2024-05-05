Кто теперь самый титулованный игрок в истории «Реала»? Смотрим топ-5
После того как «Реал Мадрид» завоевал свой 36-й титул чемпиона Ла Лиги, внимание, естественно, переключается на самого титулованного игрока клуба.
Удивительно, но на данный момент этот престижный титул делят не один, а четыре игрока.
Текущая пятерка лучших – но в ней десять человек:
1. Марсело x 25
1. Карим Бензема x 25
1. Лука Модрич x 25
1. Начо Фернандес x 25
2. Дани Карвахаль x 24
3. Пако Хенто x 23
4. Тони Кроос x 22
4. Серхио Рамос x 22
4. Маноло Санчис x 22
5. Икер Касильяс x 19
Модричу и Начо не хватает всего пары матчей, чтобы стать самыми титулованными игроками клуба за всю историю. При их несомненном таланте и мастерстве лишь удача может встать между ними и этим историческим достижением.