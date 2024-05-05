Кто теперь самый титулованный игрок в истории «Реала»? Смотрим топ-5

После того как «Реал Мадрид» завоевал свой 36-й титул чемпиона Ла Лиги, внимание, естественно, переключается на самого титулованного игрока клуба.

Удивительно, но на данный момент этот престижный титул делят не один, а четыре игрока.

Текущая пятерка лучших – но в ней десять человек:

1. Марсело x 25

1. Карим Бензема x 25

1. Лука Модрич x 25

1. Начо Фернандес x 25

2. Дани Карвахаль x 24

3. Пако Хенто x 23

4. Тони Кроос x 22

4. Серхио Рамос x 22

4. Маноло Санчис x 22

5. Икер Касильяс x 19

Модричу и Начо не хватает всего пары матчей, чтобы стать самыми титулованными игроками клуба за всю историю. При их несомненном таланте и мастерстве лишь удача может встать между ними и этим историческим достижением.