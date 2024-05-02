Ключевой игрок «Мадрида» не тренировался с командой и может пропустить матч с «Кадисом»

«Реал Мадрид» вернулся к тренировкам после ничьей с «Баварией» (2:2) в первом полуфинале Лиги чемпионов. «Сливочные» начали подготовку к предстоящему матчу Ла Лиги против «Кадиса», который состоится в субботу на «Сантьяго Бернабеу».

Карло Анчелотти во время тренировки не смог рассчитывать на Орельена Тчуамени. Француз получил ушиб левой ноги во время игры с «Баварией», поэтому сегодня не смог тренироваться с одноклубниками.

В клубе считают, что хотя серьезного повреждения у француза нет, он пропустит игру с «Кадисом», но будет готов к ответному матчу против команды Томаса Тухеля 8 мая.