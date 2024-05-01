Кросс и Модрич могут остаться в «Реале» еще на один сезон 😍
Портал Cadena SER сообщает, что «Реал Мадрид» рассматривает возможность продления Луки Модрича на один год.
Ранее ожидалось, что хорват покинет клуб в конце сезона, поскольку его контракт истекает летом, а «сливочные» не планировали продлевать полузащитника.
Параллельно сообщается, что «Реал» объявит о продлении соглашения с Тони Кроосом после ответного матча с мюнхенской «Баварией».
Контракт немца также истекает будущим летом.
лучше потратиться на зарплату, чем покупать неизвестную замену. при том, что сами ветераны ещё не заканчивают с футболом, а непродление контрактов может обернуться переходом легенд в стан потенциальных соперников, чего допускать - уж совсем тупость!