В сеть слили возможные варианты формы «Реала» на следующий сезон - есть даже серый комплект с ретро-эмблемой adidas
А как вам золотая футболка?
У «Реал» рекордный контракт с adidas на 110 миллионов фунтов в год, соглашение истекает в 2025 году, но стороны наверняка заинтересованы в его продлении.
А пока в сети появились возможные варианты комплектов формы «Реала» на следующий сезон - особенно выделяется серый вариант с ретро-эмблемой adidas
Вы за классический вариант и стоит поэкспериментировать? Свое мнение можете оставить в комментариях.
Третий вариант выглядит как минимум оригинально. А вот предложенный вариант домашней совсем не нравится. Вроде и классика, но как-то несуразно выглядит, имхо.