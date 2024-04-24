В сеть слили возможные варианты формы «Реала» на следующий сезон - есть даже серый комплект с ретро-эмблемой adidas

А как вам золотая футболка?

У «Реал» рекордный контракт с adidas на 110 миллионов фунтов в год, соглашение истекает в 2025 году, но стороны наверняка заинтересованы в его продлении.

А пока в сети появились возможные варианты комплектов формы «Реала» на следующий сезон - особенно выделяется серый вариант с ретро-эмблемой adidas

Вы за классический вариант и стоит поэкспериментировать? Свое мнение можете оставить в комментариях.