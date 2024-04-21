«Реал» определился с будущим Ферлана Менди. За французом - очередь из топ-клубов

Мадридский «Реал» решил предложить Ферланду Менди новый контракт, сообщает L'Equipe!

Переговоры состоятся в самое ближайшее время.

Если француз отклонит предложение, то желающих подписать его будет несколько - «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Бавария».

Карло Анчелотти считает левого защитника ключевым игроком для своего проекта. Сам игрок, как сообщается, не против остаться в клубе.