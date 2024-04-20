10 самых титулованных игроков в истории «Реала»: двое могут возглавить список уже в этом сезоне

Лука Модрич и Начо Фернандес как никогда близки к тому, чтобы стать самыми титулованными игроками в истории «Реала».

У каждого уже по 24 трофея в сливочной футболке, и они оба в шаге от лидеров общего зачета Марсело и Карима Бензема.

Вот как выглядит десятка лучших:

1. Марсело x 25

2. Карим Бензема x 25

3. Лука Модрич x 24

4. Начо x 24

5. Дани Карвахаль x 23

6. Пако Хенто x 23

7. Серхио Рамос x 22

8. Маноло Санчис x 22

9. Тони Кроос x 21

10. Икер Касильяс x 19

Модрич и Начо, уверенно лидирующие в Ла Лиге и находящиеся в трех матчах от очередного титула Лиги чемпионов, могут возглавить этот список уже в июне, потенциально добавив еще два трофея в свой шкаф.