10 самых титулованных игроков в истории «Реала»: двое могут возглавить список уже в этом сезоне
Лука Модрич и Начо Фернандес как никогда близки к тому, чтобы стать самыми титулованными игроками в истории «Реала».
У каждого уже по 24 трофея в сливочной футболке, и они оба в шаге от лидеров общего зачета Марсело и Карима Бензема.
Вот как выглядит десятка лучших:
1. Марсело x 25
2. Карим Бензема x 25
3. Лука Модрич x 24
4. Начо x 24
5. Дани Карвахаль x 23
6. Пако Хенто x 23
7. Серхио Рамос x 22
8. Маноло Санчис x 22
9. Тони Кроос x 21
10. Икер Касильяс x 19
Модрич и Начо, уверенно лидирующие в Ла Лиге и находящиеся в трех матчах от очередного титула Лиги чемпионов, могут возглавить этот список уже в июне, потенциально добавив еще два трофея в свой шкаф.
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