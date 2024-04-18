Герой серии пенальти с «Сити» - Лукас Васкес: был так спокоен, что жонглировал мячом перед ударом

Никаких нервов.

Этой ночью мадридцы выбили «Манчестер Сити» (3:3, 1:1 в игровое время матчей, 4:3 по пенальти) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Первым не забил Лука Модрич: хорватский полузащитник пробил в левый от себя угол, и голкипер «горожан» Эдерсон дотянулся до мяча.

У «Ман Сити» забить не смогли Бернарду Силва и Матео Ковачич. Первый пробил по центру прямо в руки Лунину, удар второго в угол украинец парировал.

Остальные футболисты «Реала» реализовали все свои удары, в том числе и Лукас Васкес, который перед ударом выглядел максимально уверенным в своих силах и даже жонглировал мячом - впрочем, это для него не впервой.