Бруна - новая девушка джокера «Реала» в ЛЧ. Старше его на 2 года

Сегодня мадридский «Реал» играет в Лиге чемпионов - это время Родриго. Хороший повод напомнить, что у одного из главных джокеров Анчелотти все идет хорошо.

Ранее бразилец был не так ярок в чемпионате, но в ЛЧ выручает «Мадрид» с первых месяцев в клубе.

А в этом сезоне Родриго выбил уже 16+6 во всех турнирах, их них 4+2 в 9 матчах Лиги чемпионов. За пределами поля тоже есть успехи: воспитывает сыновей-близнецов и встречается c Бруной Жоттой - бразильской тиктокершей. Уточним, что она не является мамой его детей.

В свои 25 лет блондинка прославилась благодаря коротким видеороликам. Суммарно у нее больше 3 миллионов подписчиков - публикует истории о повседневной жизни в спортзале и советы о свиданиях и тому подобном.

До 2023 года Бруна два года встречалась с серфером Эдсоном Жуниором. До переезда в Мадрид Бруна жила в Рио.