«Тчуамени может быть вариантом в качестве центрального защитника»: Анчелотти объяснил ситуацию с Начо

«Он [Начо] много играл, потому что он надежен. Если вы играете много, вы можете совершать больше ошибок. Но он надежен для нас», - сказал Карло Анчелотти.

«Мы видели, что Тчуамени может быть вариантом в качестве центрального защитника, при этом, он отличный опорный полузащитник.

В отличие от Антонио Рюдигера, Орельен Тчуамени не был достаточно надежен в матче с «Манчестер Сити», так что, возможно, Начо заслуживал выхода в стартовом составе.

Несмотря на все это, Анчелотти, как сообщается, планирует пренебречь Начо в матчах против «Мальорки» и «Манчестер Сити», выбрав вместо этого Эдера Милитао вместе с Рюдигером.