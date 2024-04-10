Де Брюйне не играл в матче «Реал»-«Сити», но вышел на поле, чтобы попросить футболку Модрича 🔥

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», прошедшем на «Бернабеу», Кевин де Брюйне не смог выйти на поле и наблюдал за яркой игрой (3:3) со скамейки.

После финального свистка бельгиец обменялся несколькими фразами с Лукой Модричем и попросил у хорвата футболку.

Лука вышел на замену во втором тайме, действовал великолепно и помог команде сравнять счет на 79-й минуте матча, разогнав атаку, завершившуюся голом Феде Вальверде.

Де Брюйне и Модрич считаются одним из лучших полузащитников своего поколения и относятся друг к другу с уважением.