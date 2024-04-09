Фантастический пас Винисиуса и гол Родриго вывели вперед «Реал» в матче с «Сити»! Реакция фанатов 😱
Бразильский нападающий Родриго вывел «Реал Мадрид» вперед в матче с «Манчестер Сити».
«Сливочные» провели великолепную атаку на 14-й минуте матча, но её главным героем был другой бразилец - Винисиус.
И это мнение фанатов.
🗣️RMZZ: «Этот пас от Вини был волшебным».
🗣️Мадрид13: «Какой пас Вини. Феноменальная игра».
🗣️Glory Boy: «Родриго! Вини! Какой пас».
🗣️Мату: «Красивый пас от Вини».
🗣️Рамиопе: «Вини, какой пас».