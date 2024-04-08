У капитана «Мадрида» натянутые отношения с Анчелотти. Он может покинуть клуб летом

Журналист Гильермо Рай из The Athletic сообщает, что у защитника-ветерана Начо Фернандеса «натянутые отношения» с Карло Анчелотти.

Источники, близкие к испанцу, утверждают, что 34-летний игрок рассматривает возможность ухода из клуба в июле, хотя последние данные опровергают это: игрок готов остаться еще на один сезон.

Начо не нравится, что Орельен Тчуамени считается таким же претендентом на позицию центрального защитника, как и он. Француз даже может выйти в старте против «Манчестер Сити» вместо капитана, так как он кажется более надежным вариантом, пусть и не «естественным».

Срок действия контракта Начо с «Мадридом» истекает этим летом. В его подписании заинтересованы несколько клубов, в том числе из Саудовской Аравии.