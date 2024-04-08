Гвардиола ждет, что «Мадрид» захочет взять реванш за прошлогоднее поражение от «Сити». Пеп выделил одного игрока «Реала»

Гвардиола вышел к прессе перед первым матчем «Реала» и «Ман Сити» в 1/4 Лиги чемпионов. Пеп признает, что его команде будет непросто против «Мадрида» на «Сантьяго Бернабеу»:

«Очень трудно допустить, чтобы в этот раз произошло то же самое, что и в прошлом году. Обыграть «Мадрид» дважды подряд непросто. Они усвоили урок и захотят взять реванш. У них есть гордость. 90 минут здесь, на «Сантьяго Бернабеу», длятся очень долго.

«Реал» плохо сыграл в ответном матче в прошлом году? Когда такие команды [как «Мадрид»] уступают, кажется, будто это происходит, потому что они очень плохо играли. Но это не так. Просто мы были лучше и многое делали хорошо.

Мы не можем приехать сюда только для того, чтобы контролировать игру, мы должны навредить «Реалу», наказать их, попытаться забить голы».

Пеп прошелся и по персоналиям «королевского клуба»:

«Как остановить Винисиуса? Лучше всего с контролем Винисиуса справился бы Уокер, но его здесь нет. Он получил травму в товарищеском матче [сборной]. Мы должны найти другое решение.

Что отличает Джуда Беллингема, так это то, что у него в голове. Анчелотти нашел для него наилучшую позицию. Его первый сезон в клубе получился невероятным, блестящим. А ведь ему всего 20 лет. У него впереди отличная карьера».

Первая игра «Сити» и «Мадрида» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» уже 9 апреля. Сообщалось, что предматчевую тренировку «горожан» пропустили три игрока: Уокер, Аке и Гвардиол. У «Мадрида» отсутствуют двое – Алаба и Куртуа.