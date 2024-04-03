Состав «Реала» только из воспитанников - как бы он выглядел? Смогли бы бороться за трофеи?

Мадридский «Реал» известен большими трансферами. В следующем сезоне состав может оказаться совсем нереальным, но давайте взглянем, как выглядел бы состав Анчелотти только из воспитанников.

Гонсалес; Фран, Начо, Карвахаль, Васкес; Мартин, Анхель, Нико Пас, Вальверде (и его считаем); Альваро, Хоселу.

В составе есть три игрока, которые еще не выходили на поле в этом сезоне: Фран Гонсалес в воротах, Марио Мартин и Ману Анхель, который даже не вызывался в первую команду, несмотря на успехи в «Кастилье».

Альваро Родригес, например, сыграл всего три минуты в двух матчах в этом сезоне.

Как вы думаете, сможет ли «Реал Мадрид» конкурировать, если будет зависеть только от «Кастильи»?