«Реал» решил вратарский вопрос. У Куртуа появилась постоянная замена

Фабрицио Романо сообщает, что Кепа Аррисабалага вернется в «Челси» в конце сезона. «Реал» принял окончательное решение.

По слухам, мадридцы разочаровались в голкипере после серии грубых ошибок в январе, после чего клуб вернулся к кандидатуре Андрея Лунина.

Как минимум, на период травмы Тибо Куртуа украинец будет первым номером мадридской команды.

«Реал Мадрид» хочет предложить Лунину новый контракт в ближайшие недели.

Напомним, что прошлым летом «Реал Мадрид» заплатил «Челси» один миллион евро за аренду Кепы. Клуб имел право выкупа голкипера, но отказался от этой идеи.