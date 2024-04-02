🤔 Мбаппе - это хорошо, но что делать с Родриго? Бразилец не хочет уходить из «Реала», но на него уже появилось пять претендентов 🤯

Неминуемый приход Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид» создает проблемную ситуацию. Куда девать Родриго?

Килиан присоединится к солидной компании в лице Эндрика, Винисиуса, Родриго, Гюлера, Диаса и Хоселу. Однако, наиболее шаткая позиция именно у Родриго, который, как ожидается, будет прямым конкурентом француза.

Известно, что Родриго не планирует покидать «Реал». Но El Larguero сообщает, что сразу пять клубов проявляют интерес к бразильцу.

«Арсенал», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Родриго, если он решит покинуть «Реал Мадрид».

По слухам, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в восторге от игры бразильца и не планирует рассматривать вариант с продажей игрока.

Отметим, что Родриго в этом сезоне забил 13 мячей.