Нико Пас объяснил, почему выбрал сборную Аргентины. Игрок «Мадрида» назвал трех любимчиков из «альбиселесте»

Нико Пас мог играть за сборную Испании, но решил на международном уровне представлять Аргентину. Свою мотивацию игрок «Мадрида» объяснил в эфире D Sports Radio:

«Я родился в Испании, люблю обе страны, но в конечном итоге решил представлять Аргентину. Думаю, эта страна олицетворяет меня больше из-за того, как она устроена, как там живут футболом, а также из-за моего отца. Он выступал за национальную команду Аргентины, играл на Олимпийских играх, на чемпионате мира 1998 года, для меня это гордость.

Выступить на Олимпийских играх с Аргентиной – это мечта, я бы с удовольствием это сделал. Посмотрим, вызовет ли меня Маскерано и отпустит ли клуб».

Пас назвал своих кумиров из сборной и рассказал, как молодежка «Мадрида» смотрела финал катарского ЧМ:

«Кроме Месси, который для меня стоит отдельно, из сборной мне всегда нравились Ди Мария и Дибала. Они, как и я, левши, они обладают невероятными качествами. Мне всегда нравилось наблюдать за ними.

Почти все ребята из «Кастильи» болели за Францию [в финале ЧМ-2022 против Аргентины]. Мы возвращались с матча и ехали в автобусе, я тогда испытывал странные чувства. Видеть, как Месси поднимает трофей чемпионата мира, было невероятно. Это было очень приятно, но было непросто. Было слишком много нервов! Бог хотел, чтобы мы победили».

19-летний полузащитник в этом сезоне провел 8 матчей за основу «Мадрида», он даже сумел забить гол «Наполи» в Лиге чемпионов. Некоторые подопечные Анчелотти называют Нико главным талантом молодежки «королевского клуба».

Как относитесь к выбору Паса? Хотели бы видеть его в составе «красной фурии»?