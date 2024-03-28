Озил по окончании карьеры подался в культуристы - его форму хвалит даже Криштиану Роналду

Месут не вылезает из зала.

После ухода из лондонского «Арсенала» в 2021 году Месут еще попылил за «Фенербахче» и «Истанбул», а 22 марта прошлого года заявил о завершении карьеры. Вот как выглядит полузащитник спустя год.

Форму Озила похвалил даже Криштиану Роналду, недавно пришедший в комментарии к посту с видео тренировки Месута. Бывший полузащитник «Реала» в середине февраля показал, как занимается в тренажерном зале.

«Всегда будь готов – и тогда тебе не придется готовиться», – подписал немец ролик с различными упражнениями. Роналду, его бывший партнер по мадридской команде, оставил комментарий под этой видеозаписью: «Бро, неплохо 😉».