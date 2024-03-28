После матча Бразилии и Испании Перес встретился с игроками «Реала» - но футболку попросил только у одного из них

Теплая встреча на «Сантьяго Бернабеу».

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу». По ходу игры арбитр Антониу Нобре назначил два пенальти в пользу испанцев, которые реализовал Родри (на 12-й и 87-й минутах). При этом бразильцы сравняли счет на 96-й минуте благодаря 11-метровому удару, забитому Лукасом Пакета.

После матча президент «Реала» Флорентино Перес встретился с двумя действующими игроками «Реала» и одним будущим - Родриго, Винисиусом и Эндриком.

Многие болельщики обратили внимание, что Перес попросил футболку именно у Родриго - 10-го номера сборной Бразилии. Отмечается, что таким образом президент отметил статус игрока, который в медийности сильно уступает главной звезде «Реала» Винисиусу.