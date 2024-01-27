Мощная речь Анчелотти перед матчем с «Атлетико» в Суперкубке. Карло зарядил раздевалку «Реала» на красивый камбэк

«Мадрид» уже взял первый трофей в сезоне. В финале Суперкубка Испании «сливочные» без особых проблем разобрались с «Барселоной», а вот в 1/2 «Атлетико» заставил команду Анчелотти попотеть.

Основное время близилось к завершению, «королевский клуб» уступал в два мяча. На 85-й минуте Карвахаль сравнял счет, переводя игру в овертайм, где «Реал» отправил в ворота «Атлетико» еще два гола. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «сливочных».

На днях пресс-служба «Мадрида» поделилась речью, которую Анчелотти произнес перед своими подопечными до матча с «Атлетико». Карло нашел нужные слова, чтобы поднять мотивацию команды:

«Мы должны отдать все и бороться до конца, чтобы в конечном итоге завоевать этот трофей. Скажу прежде всего для новичков: это мадридский «Реал», мы никогда не сдаемся».

В этом сезоне «королевский клуб» сделал уже 10 камбэков: один в Суперкубке, шесть в Ла Лиге и три в Лиге чемпионов. Анчелотти считает это признаком сильной скамейки запасных.

Как вам речь Папы Карло?