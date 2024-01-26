Говорит Мадрид
Блог

«Кепе пора возвращаться в «Челси». Тибо Куртуа возобновил тренировки на поле - болельщики рады

Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с мячом. Бельгийский голкипер больше не тренируется индивидуально дома. Он был замечен на тренировочной базе мадридского «Реала», работающим над своей физической формой.

Поскольку Куртуа уже работает с мячом, это означает, что он может вернуться в строй до конца марта, когда сезон «Мадрида» в Лиге чемпионов будет в самом разгаре.

Болельщики «Реала» в X праздновали возвращение Куртуа к тренировкам.

💭«Король вернулся».

💭«Это очень обнадеживает».

💭«Мой голкипер! Самое время вернуться».

💭«Кепе пора возвращаться в «Челси».

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кепа не стоит выкупать точно, во-первых лишние трансферные расходы, да и зарплата у испанца весьма не маленькая. Лучше продлить контракт с Луниным.
+1
0
+1
тренер виноват в чехарде.выбрал бы одного и все.
0
0
0
Конечно рады, скорее бы вернулся Тибо и навёл порядок и на ленте и в обороне.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий