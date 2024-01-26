«Кепе пора возвращаться в «Челси». Тибо Куртуа возобновил тренировки на поле - болельщики рады

Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с мячом. Бельгийский голкипер больше не тренируется индивидуально дома. Он был замечен на тренировочной базе мадридского «Реала», работающим над своей физической формой.

Поскольку Куртуа уже работает с мячом, это означает, что он может вернуться в строй до конца марта, когда сезон «Мадрида» в Лиге чемпионов будет в самом разгаре.

Болельщики «Реала» в X праздновали возвращение Куртуа к тренировкам.

💭«Король вернулся».

💭«Это очень обнадеживает».

💭«Мой голкипер! Самое время вернуться».

💭«Кепе пора возвращаться в «Челси».