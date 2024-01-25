Куртуа станет отцом в третий раз - его жена появилась на неделе моды в Париже с оголенным животом
Ее красоты это не испортило.
Пара рассказала о будущем пополнении еще несколько недель назад общим постом в соцсетях. Мальчик или девочка будет у Куртуа и Мишель Герциг пока неизвестно.
Это будет уже третий ребенок у Куртуа - у него уже есть двое детей от первого брака, Николя и Адриана.
Через несколько дней пара появилась на неделе моды в Париже - Мишель не стала скрывать своего положения🤰🏼🤰🏼🤰🏼
Я тебе фуфел уже чистил