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Куртуа станет отцом в третий раз - его жена появилась на неделе моды в Париже с оголенным животом

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Ее красоты это не испортило.

Пара рассказала о будущем пополнении еще несколько недель назад общим постом в соцсетях. Мальчик или девочка будет у Куртуа и Мишель Герциг пока неизвестно.

Это будет уже третий ребенок у Куртуа - у него уже есть двое детей от первого брака, Николя и Адриана.

Через несколько дней пара появилась на неделе моды в Париже - Мишель не стала скрывать своего положения🤰🏼🤰🏼🤰🏼

4 комментария
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Тибо Челищев
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Ответ rusik krasav4ik
Тибо Челищев
Не крути динамо, Миша .
Я тебе фуфел уже чистил
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