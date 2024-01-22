«Я чувствовал себя жертвой, но это было не так»: Иско вспомнил о своем времени в «Мадриде»

В 2022 году после почти десяти лет в «Мадриде» Иско перебрался в «Севилью», где не показал выдающихся результатов. Зато в «Бетисе» испанец начал творить чудеса. В этом сезоне за 27 матчей он забил шесть голов и отдал пять ассистов.

Недавно он чуть не лишил победы «Барселону», за три минуты оформив дубль в ворота каталонцев.

Размышляя о своем непростом пути, Иско признался, что его карьера в «Мадриде» могла сложить иначе:

«Тогда я был так зол. Я думал, что это вина всех, кроме меня. Но время дает возможность поразмыслить. Теперь я понимаю, что есть вещи, которые я мог бы сделать по-другому, я должен был прилагать больше усилий, бороться за свое место.

В тот момент я потерялся и даже не хотел проявлять себя. Я постоянно чувствовал себя подавленным, мне не хватало душевных сил, чтобы переломить ситуацию. Я чувствовал себя жертвой, хотя на самом деле таковым не был».

Отрадно вновь видеть яркую игру Иско в этом сезоне Ла Лиги.

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