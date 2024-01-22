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«Я чувствовал себя жертвой, но это было не так»: Иско вспомнил о своем времени в «Мадриде»

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В 2022 году после почти десяти лет в «Мадриде» Иско перебрался в «Севилью», где не показал выдающихся результатов. Зато в «Бетисе» испанец начал творить чудеса. В этом сезоне за 27 матчей он забил шесть голов и отдал пять ассистов.

Недавно он чуть не лишил победы «Барселону», за три минуты оформив дубль в ворота каталонцев.

Размышляя о своем непростом пути, Иско признался, что его карьера в «Мадриде» могла сложить иначе:

«Тогда я был так зол. Я думал, что это вина всех, кроме меня. Но время дает возможность поразмыслить. Теперь я понимаю, что есть вещи, которые я мог бы сделать по-другому, я должен был прилагать больше усилий, бороться за свое место.

В тот момент я потерялся и даже не хотел проявлять себя. Я постоянно чувствовал себя подавленным, мне не хватало душевных сил, чтобы переломить ситуацию. Я чувствовал себя жертвой, хотя на самом деле таковым не был».

Отрадно вновь видеть яркую игру Иско в этом сезоне Ла Лиги.

Что думаете о словах экс-игрока «Мадрида»?

3 комментария
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Прекрасные слова, молодец Иско. Не стал никого обвинять в своих неудачах, а по-мужски признал, что виноват во всех своих бедах сам. Ну и Иско образца 2013-2018 годов - шикарнейший игрок. От его игры я получал наслаждение, волшебник 🪄
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Очень рад что Иско так ярко заиграл в Бетисе. Надеюсь еще много сезонов увидим от Иско его самую яркую игру.
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Иско сейчас буд-то переживает вторую мододость!!! браво
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