Эндрик в сезоне-2025/26 провел на поле всего 22 минуты: 11 против «Валенсии» в Ла Лиге и 11 против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. В сборную Бразилии Карло Анчелотти своего экс-подопечного не вызывает.

Фотографии грустного нападающего на скамейке «Мадрида» удручают.

В соцсетях Эндрик выложил подборку разных фотографий, снятых в последние месяцы. В комментарии к молодому игроку с поддержкой внезапно пришел образилившийся Мемфис Депай :

«Терпение, твое время скоро настанет 🔥💫».

Алонсо пора дать парню шанс?