В 1/16 Кубка Испании «Мадрид» не без проблем справился с«Талаверой» из третьего дивизиона. «Сливочные» победили со счетом 3:2 – Килиан Мбаппе оформил дубль, в том числе забил с пенальти, еще один гол соперник отправил в собственные ворота.

После кубкового дубля в копилке француза за 2025 год числится 58 голов в составе «королевского клуба». Сейчас рекорд «Мадрида» по мячам за календарный год принадлежит Криштиану Роналду, который в 2013-м отличился 59 раз только на клубном уровне.

Чтобы побить достижение Криро Килиану нужно отличиться еще дважды, на это у нападающего осталась всего одна игра –дома с «Севильей» 20 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги. Следующий матч «сливочные» проведут уже в 2026 году – 4 января на «Бернабеу» с «Бетисом» в чемпионате.

Мбаппе уже повторил второй лучший результат Роналду и «Мадрида» по голам за год: как и Кики в 2025-м, португалец отличился 58 раз в 2012 году. В списке лучших бомбардиров «Реала» за календарный год третье место тоже осталось за легендой: 56 голов от Криштиану в 2016-м.

Килиан побьет рекорд Криро?