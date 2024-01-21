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Нападающий «Жироны» догнал Беллингема: обновлен рейтинг лучших бомбардиров Ла Лиги

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Артем Довбик Артем Довбик
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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Джуд Беллингем забил свой 14-й гол за «Реал Мадрид» в воскресенье в матче Ла Лиги с «Альмерией», который завершился со счетом 3:2 в пользу «сливочных». При этом он закрепил за собой место лучшего бомбардира Ла Лиги по итогам 20 игровых дней.

Однако позже в тот же день футболист «Жироны» Артем Довбик оформил хет-трик и помог своей команде обыграть «Севилью» со счетом 5:1. Это позволило ему сравняться с Джудом в гонке за трофей Пичичи.

Бывшие нападающие «Реала» Борха Майораль (13) и Альваро Мората (12) замыкают топ-4.

Вот как сейчас выглядят рейтинг лучших бомбардиров Ла Лиги:

 

4 комментария
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То, что полузащитник возглавляет пол сезона список бомбардиров- вот, где уникальность. Джуд восхищает. Не даром даже вчера Кроос ему написал, что в 20 лет этот менталитет- другой уровень. А Тони никогда просто так не распыляется и не хвалит, а это уже говорит о многом.
+13
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+13
Норм красава
+4
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+4
Артем красавец, уделал профильных нападающих, так же как и Джуд - да, хреново что у Вини, Родриго да и Хосе Луис Мата голов меньше, но таков футбол. Артёму - еще голов, Джуду - настоящий золотой мяч, не из рук мерзких френчпресов
+1
-1
0
Ответ corazn blanco
То, что полузащитник возглавляет пол сезона список бомбардиров- вот, где уникальность. Джуд восхищает. Не даром даже вчера Кроос ему написал, что в 20 лет этот менталитет- другой уровень. А Тони никогда просто так не распыляется и не хвалит, а это уже говорит о многом.
Согласен
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