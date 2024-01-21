Нападающий «Жироны» догнал Беллингема: обновлен рейтинг лучших бомбардиров Ла Лиги

Джуд Беллингем забил свой 14-й гол за «Реал Мадрид» в воскресенье в матче Ла Лиги с «Альмерией», который завершился со счетом 3:2 в пользу «сливочных». При этом он закрепил за собой место лучшего бомбардира Ла Лиги по итогам 20 игровых дней.

Однако позже в тот же день футболист «Жироны» Артем Довбик оформил хет-трик и помог своей команде обыграть «Севилью» со счетом 5:1. Это позволило ему сравняться с Джудом в гонке за трофей Пичичи.

Бывшие нападающие «Реала» Борха Майораль (13) и Альваро Мората (12) замыкают топ-4.

Вот как сейчас выглядят рейтинг лучших бомбардиров Ла Лиги: