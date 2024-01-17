🚨 Модрич покинет «Реал Мадрид» в июне (Relevo)

Газета Relevo пишет, что Лука Модрич решил покинуть мадридский «Реал» будущим летом.

Ожидается, что хорватский полузащитник уйдет из команды в июне.

Более подробной информации пока нет, но уже можно наблюдать шоковую реакцию фанатов «королевского клуба».

💭 «Будет так грустно смотреть, как он уходит. Он был предан клубу».

💭 «Его будет очень не хватать».

💭 «Рано или поздно это должно было произойти... Этот человек заслуживает одного из самых теплых прощаний».

💭 «Я не был готов прочитать это прямо сейчас».

💭 «Мы должны позволить ему насладиться этим моментом... Не критикуйте его и помните, что Лука делает все возможное для победы».

Один вопрос – Пора?