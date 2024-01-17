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🚨 Модрич покинет «Реал Мадрид» в июне (Relevo)

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Газета Relevo пишет, что Лука Модрич решил покинуть мадридский «Реал» будущим летом.

Ожидается, что хорватский полузащитник уйдет из команды в июне.

Более подробной информации пока нет, но уже можно наблюдать шоковую реакцию фанатов «королевского клуба».

💭 «Будет так грустно смотреть, как он уходит. Он был предан клубу».

💭 «Его будет очень не хватать».

💭 «Рано или поздно это должно было произойти... Этот человек заслуживает одного из самых теплых прощаний».

💭 «Я не был готов прочитать это прямо сейчас».

💭 «Мы должны позволить ему насладиться этим моментом... Не критикуйте его и помните, что Лука делает все возможное для победы».

Один вопрос – Пора?

14 комментариев
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Легенда - Маэстро - и просто человечище, !!!! мы будем скучать!
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Уже кажеься, что Модрич будет играть вечно.
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Почему прям "шоковая реакция"? В этом сезоне чаще начинает матчи на скамейке, а если и выходит в старте, то меняется первым на ~65 минуте. Молодежь окрепла, а в следующем сезоне со скамейки можно почаще выпускать Гюлера, Себальоса, Нико Паса. Думаю, сам Лука не хочет быть запасным.
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+5
Ответ Пользователь_75591419
Почему прям "шоковая реакция"? В этом сезоне чаще начинает матчи на скамейке, а если и выходит в старте, то меняется первым на ~65 минуте. Молодежь окрепла, а в следующем сезоне со скамейки можно почаще выпускать Гюлера, Себальоса, Нико Паса. Думаю, сам Лука не хочет быть запасным.
почему бы и не побыть не совсем основным. в 38 лет то
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Мне почему-то кажется, что если он перейдёт в клуб Серии А или Бунделсиги он будет игроком старта и будет также творить в почти 39 лет
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Лучший! Легендарный!
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За океан? Или тоже в пески? Раньше повесил бы шнурки на гвоздь, но теперь трудно устоять от искушения поиграть еще.
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Пожалуй - логично. С начала сезона выглядит сдавшим. Даже несмотря на периодические моменты гениальности. Очень много ошибок... Грустно(
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Ответ Пользователь_75591419
Почему прям "шоковая реакция"? В этом сезоне чаще начинает матчи на скамейке, а если и выходит в старте, то меняется первым на ~65 минуте. Молодежь окрепла, а в следующем сезоне со скамейки можно почаще выпускать Гюлера, Себальоса, Нико Паса. Думаю, сам Лука не хочет быть запасным.
Полагаю, что иметь легенду даже не на лавке, а в раздевалке или на тренировках стоит куда гораздо больше для Реала, чем выход на замену того же Себальоса. Гюлер сам по себе не раскроется, как те же Родриго или Вальверде
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Ответ Футбольные Хроники
Мне почему-то кажется, что если он перейдёт в клуб Серии А или Бунделсиги он будет игроком старта и будет также творить в почти 39 лет
Да даже в ПСЖ
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Ответ Berzherak
Пожалуй - логично. С начала сезона выглядит сдавшим. Даже несмотря на периодические моменты гениальности. Очень много ошибок... Грустно(
Минимум тренер юношеской
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Ответ cb4zskhrsc
Минимум тренер юношеской
Хорватии? Было бы здорово. Но с этими бывшими футболистами никогда не угадаешь...)
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