В сентябре Модричу исполнится 39 лет. В чем секрет долголетия хавбека «Мадрида»?

В сентябре 2024 года хавбеку «Мадрида» Луке Модричу исполнится 39 лет. Несмотря для ветеранский возраст, хорват все еще входит в планы Карло Анчелотти и сохранит место в составе на ближайший год. В июне Лука продлил контракт с «бланкос» до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне хорват уже 20 раз выходил на поле, преодолев отметку в 500 игр за клуб. Несмотря на возраст, в футбольном плане Модрич как будто бы совсем не стареет, а в 2023 году он в шестой раз попал в состав FIFA FIFPro World XI.

Многие не могут понять, в чем же секрет долголетия обладателя «Золотого мяча 2018 года». Сам Лука Модрич всегда отвечает одинаково: «Я люблю футбол. Это то, что толкает меня вперед».

Выглядит, как стандартный ответ, но он подчеркивает природную скромность капитана сборной Хорватии, однако конкретики не добавляет. Правда в том, что Модрич чертовски много работает над поддержанием физического и психологического долголетия.

Влатко Вучетич, глава Центра спортивной диагностики в Хорватии и профессор факультета кинезиологии Загребского университета, знает Луку Модрича лучше многих. Он уже более семи лет персональный тренер звезды «Мадрида». Как он объяснил AS, его занятия направлены не только на физический аспект.

«Восемь аспектов, над которыми я работаю, − это состояние здоровья и образ жизни, морфологические параметры, двигательные навыки, моторные знания, энергетический потенциал, аэробные и анаэробные возможности, когнитивные факторы и интеллект в принятии решений и, следовательно, последнее, социальный и экономический статус, семья...»

Этот комплексный режим во многом объясняет, почему Модрич является не только выдающимся спортсменом, но и демонстрирует стабильность, которая делает его исключительным капитаном и позволяет ему спокойно относиться к публичности. В сочетании с этими упражнениями Модрич выделяется среди других клиентов Вучетича своим стремлением быть лучшим, даже несмотря на свой «ветеранский» статус.

«Лука пропускает тренировки, может быть, максимум 10 дней в году. Этим летом я отправил ему программу для игры в теннис, потому что ему это нравится, или упражнения для плавания в море и тому подобные вещи. Он трудолюбив, он тот игрок и человек, который живет ради футбола и своей команды; он совершенно не похож на остальных.

Он хочет организовать игроков и хочет, чтобы команда играла хорошо. Он больше всего счастлив, когда команда играет хорошо. И он концентрируется на себе и своем теле, он работает каждый день...»

В этом сезоне Модрич должен быть очень счастлив. «Мадрид» лидирует в чемпионате и имеет все шансы отвоевать титул Ла Лиги у конкурентов из «Барселоны». По мнению букмекеров, «сливочные» имеют отличные шансы выиграть Лигу чемпионов в рекордный 15-й раз.