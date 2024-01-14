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Лунин отлично сыграл против «Барсы», но кто будет играть дальше? Анчелотти объяснил ситуацию с вратарями в «Реале»

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Карло Анчелотти подтвердил, что Кепа выйдет в стартовом составе «Реала» в следующем матче Ла Лиги против «Альмерии».

«В Ла Лиге Кепа вернется в стартовый состав», – сказал Анчелотти, отвечая на вопрос о ситуации с вратарями.

Лунин отлично сыграл против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, где «Мадрид» завоевал трофей. Украинский голкипер сделал пять сэйвов, пропустив только один мяч.

Похоже, до возвращения Куртуа Анчелотти намерен менять вратарей. Однако Лунин выглядит как более уверенный вратарь, которого вы хотели бы видеть в своей команде. 24-летний голкипер редко ошибается, и он доказал это в класико. Кепа свой шанс в матче против «Атлетико» скорее не реализовал, допустив немало ошибок и привезя последний мяч.

1 комментарий
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Все просто. Если Реалу нужна победа, нужно выпускать Лунина, если результат не важен - Кепу.
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