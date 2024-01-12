Видели странные повязки на теле Браима Диаса? Выяснили, для чего они, и почему он дважды герой💪🏻

«Реал» держал эту информацию в секрете.

До полуфинала Суперкубка Браим Диас забил 5 голов в 9 играх за «Реал» в стартовом составе в этом сезоне. Столько же мячей на счету хавбека было в 32 последних матчах с первых минут за «Милан» в прошлом сезоне.

В матче с «Атлетико» Диас на последних секундах второго овертайма в героическом рывке убежал от Яна Облака и подвел черту в матче - 5:3. После гола Браим снял футболку во время празднования, и зрители увидели странные повязки на его теле.

Оказывается, Диас играет с травмой плеча, но по информации испанских СМИ, отказывается от операции, не желая выпадать из обоймы Анчелотти. «Реал» о травме игрока ни разу не сообщал. Герой💪🏻