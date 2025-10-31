Лишь 11% фанатов «Реала» хотят видеть Эндрика в клубе 🤯
Пока Эндрик пылится на скамейке запасных «Реала», самое время подуматься, а нужен ли он там вообще? Может, есть декорации подешевле?
Соответствующий вопрос задали фанатам «сливочных», предложив им продать, отпустить в аренду или оставить бразильца в команде. Вердикт вышел строгий.
Лишь один болельщик считает, что Эндрик может помочь клубу прямо сейчас. Большинство предлагают отпустить его в аренду, второй вариант – продажа.
Давайте тоже «решать».
Судьба Эндрика449 голосов
Оставить
Продать
Отправить в аренду