Лишь 11% фанатов «Реала» хотят видеть Эндрика в клубе 🤯

Пока Эндрик пылится на скамейке запасных «Реала», самое время подуматься, а нужен ли он там вообще? Может, есть декорации подешевле?

Соответствующий вопрос задали фанатам «сливочных», предложив им продать, отпустить в аренду или оставить бразильца в команде. Вердикт вышел строгий.

Лишь один болельщик считает, что Эндрик может помочь клубу прямо сейчас. Большинство предлагают отпустить его в аренду, второй вариант – продажа.

Давайте тоже «решать».