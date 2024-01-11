«Он ничего не мог сделать в первых двух голах». Анчелотти рассказал об игре Кепы и о том, кто будет играть в финале Суперкубка

«Кепа? Его игра была нормальной. Он ничего не мог сделать в первых двух голах. Мы сами выберем, кто будет играть в финале, Лунин или Кепа», – сказал Анчелотти.

Карло Анчелотти отказывается критиковать кого-либо из игроков после столь крупной победы «Реала». Однако все, кто смотрел игру, наверняка заметили нервозность Кепы в воротах. Он был виноват в первом пропущенном мяче и полностью привез третий. «Реал» мог обходиться и без дополнительного времени.