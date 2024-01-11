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«Он ничего не мог сделать в первых двух голах». Анчелотти рассказал об игре Кепы и о том, кто будет играть в финале Суперкубка

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«Кепа? Его игра была нормальной. Он ничего не мог сделать в первых двух голах. Мы сами выберем, кто будет играть в финале, Лунин или Кепа», – сказал Анчелотти.

Карло Анчелотти отказывается критиковать кого-либо из игроков после столь крупной победы «Реала». Однако все, кто смотрел игру, наверняка заметили нервозность Кепы в воротах. Он был виноват в первом пропущенном мяче и полностью привез третий. «Реал» мог обходиться и без дополнительного времени.

6 комментариев
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Кепа слаб
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Кепа не внушает доверия, а его игра на выходах- это всегда паника, как для болельщиков, так и для защитников команды. Очень слабая игра в данном аспекте, ему не хватает роста, да и он всегда выбирает самый неудачный момент для выхода, долго раздумывая выходить или нет и оказывается всегда в полумоменте. С тем же Наполи на выезде точно такую же ошибку допустил. Лунин воспользовался сполна предоставленным шансом, после того, как испанец получил травму и весьма уверенно отыграл свои матчи.
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Форма смотрится обалденно
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Конечно не мог, он же ограниченный.
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Карло совсем не разбирается в психологии. Почему он не критикует игрока через СМИ. Почему не говорит, что игрок безответствен. Слабый тренер какой-то.
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Ответ corazn blanco
Кепа не внушает доверия, а его игра на выходах- это всегда паника, как для болельщиков, так и для защитников команды. Очень слабая игра в данном аспекте, ему не хватает роста, да и он всегда выбирает самый неудачный момент для выхода, долго раздумывая выходить или нет и оказывается всегда в полумоменте. С тем же Наполи на выезде точно такую же ошибку допустил. Лунин воспользовался сполна предоставленным шансом, после того, как испанец получил травму и весьма уверенно отыграл свои матчи.
тогда не просто роста, а еще и прыгучести не хватает, тот же Навас еще ниже, но прыгучий и ловкий как кошка.
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