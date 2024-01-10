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Анчелотти ведет себя так, как будто ничего не произошло, когда «Реал Мадрид» обыгрывает «Атлетико» в дополнительное время

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Ни что не может вывести Карло Анчлеотти из равновесия.

Тренер «Реала» был замечен с невозмутимым выражением лица, когда Хоселу, а затем Браим Диас забили голы, которые закрепили победу «Реала» в полуфинале Суперкубка над «Атлетико».

Смотрите, как все было:

Хоселу празднует гол.

Карло наблюдает.

«Реал Мадрид» выиграл игру со счетом 5:3 благодаря голам Рюдигера, Менди, Карвахаля, Хоселу и Браима.

Финал Суперкубка Испании в Эр-Рияде состоится 14 января.

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