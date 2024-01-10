Анчелотти ведет себя так, как будто ничего не произошло, когда «Реал Мадрид» обыгрывает «Атлетико» в дополнительное время
Ни что не может вывести Карло Анчлеотти из равновесия.
Тренер «Реала» был замечен с невозмутимым выражением лица, когда Хоселу, а затем Браим Диас забили голы, которые закрепили победу «Реала» в полуфинале Суперкубка над «Атлетико».
Смотрите, как все было:
Хоселу празднует гол.
Карло наблюдает.
«Реал Мадрид» выиграл игру со счетом 5:3 благодаря голам Рюдигера, Менди, Карвахаля, Хоселу и Браима.
Финал Суперкубка Испании в Эр-Рияде состоится 14 января.