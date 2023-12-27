Полузащитник сборной Гвинеи не сыграет в Кубке африканских наций после инцидента с украденной футболкой Винисиуса

Винисиус Джуниор непреднамеренно стал причиной исключения футболиста из национальной команды. Точнее, не совсем Винисиус - только его бразильская футболка.

Казалось бы, безобидный поступок привел к отстранению гвинейского полузащитника Морлайе Силлы от предстоящего Кубка африканских наций.

Инцидент произошёл после поражения сборной Гвинеи в матче с Бразилией со счетом 1:4 в июне 2023 года, когда Силла поменялся футболками со звездой мадридского «Реала».

Но дело в том, что вскоре после этого футболка таинственным образом исчезла из раздевалки.

Силла обвинил всех своих товарищей по команде и даже главного тренера сборной Гвинеи Кабу Диавару в краже, настаивая на обыске раздевалки, что глубоко оскорбило тренера.

Несмотря на то, что Силла был дисквалифицирован 23 раза до этого, он сталкивается с последствиями инцидента и пропустит долгожданный турнир, запланированный на середину января.