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Однажды Бензема и Роналду приняли Васкеса за ребенка: предложили выйти на поле за ручку

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Прямо перед игрой с «Алавесом» в 2017-м Лукас Васкес узнал, что начнет на скамейке. Во время выхода из подтрибунки Криштиану Роналду и Карим Бензема подкололи 25-летнего испанца, предложив ему выйти с ними «за ручку».

Рост Васкеса – 173 см, в команде Зидана он был самым невысоким игроком. Тем не менее, делать вид маленького ребенка отказался, с улыбкой отмахнувшись от звездных партнеров.

«Мадрид» выиграл 3:0, укрепив лидерство в таблице, а Васкес выскочил на поле лишь за 10 минут до конца – но главным моментом дня все равно остался эпизод с Лукасом, его подсветил даже клубный аккаунт.

3 комментария
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На месте Васкеса хотел бы оказаться каждый мессифан!
+2
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+2
Ответ Роман
На месте Васкеса хотел бы оказаться каждый мессифан!
На видео Роналду ригоберку ведет за руку
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
На видео Роналду ригоберку ведет за руку
А Бензема гуруфутбола
0
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