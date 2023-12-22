«Реал» все же начал поиски нового защитника. О возвращении Варана и Марина речи не идет

Все изменил матч с «Алавесом».

Главный скаут мадридского «Реала» Хуни Калафат начал поиск нового центрального защитника, сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

Идея клуба состоит в том, чтобы подписать юного талантливого игрока, который останется в системе «Реала» на долгие годы.

Изначально клуб был против подписания защитника в январе, даже несмотря на то, что Давид Алаба порвал кресты и выбыл до конца сезона. Однако последние выступления Начо вызвали у руководства немалые сомнения: в матче против «Алавеса» он получил уже вторую дисквалификацию за грубую игру, а его взаимодействие с Рюдигером не вызывает доверия.

Несмотря на слухи, «сливочные» не рассматривают возможность повторного подписания Рафаэля Варана или возвращения Рафы Марина из аренды в «Алавесе». Калафат ищет игрока, который никогда раньше не выступал за «Реал».

В «Реале» ситуация с игроками обороны действительно крайне напряженная. После дисквалификации Начо единственным доступным для Карло Анчелотти центральным защитником является Антонио Рюдигер.