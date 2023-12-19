Куртуа раскрыл подробности летнего конфликта с Тедеско. Тибо заявил, что тренер ему угрожал

Летом в прессе появилась информация о разногласиях между Тибо Куртуа и Доменико Тедеско. Сообщалось, что голкипер был недоволен выбором капитана сборной Бельгии в отсутствие травмированного Де Брюйне.

На матч квалификации Евро-24 против Австрии с капитанской повязкой вышел Лукаку. Через три дня бельгийцы должны были сыграть с Эстонией, к этому моменту Куртуа покинул расположение сборной, сославшись на проблемы со здоровьем. После тренер и голкипер перекинулись несколькими репликами в прессе и соцсетях.

В свежем интервью бельгийскому Sporza Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско. Свою речь голкипер начал с извинений:

«Ну, сначала я хотел бы извиниться. Это было неправильное решение – уехать из расположения сборной после матча с Австрией. Я хотел бы извиниться перед командой и особенно перед болельщиками. Я мог бы сделать то же самое уже после матча с Эстонией.

Позвольте мне сначала прояснить, что ситуация не имеет никакого отношения к капитанству. Вся история гораздо более тонкая. Послушайте, если бы мой поступок был связан исключительно с капитанством, я бы покинул сборную еще в марте [когда Тедеско выбрал Де Брюйне капитаном]. Кевин Капитан? Без проблем. Тогда мы с Ромелу были вице-капитанами без иерархии.

Тот матч против Австрии стал для меня 102-м в составе «красных дьяволов». В такой момент федерация и тренер могут сделать приятный жест в адрес вратаря, который много сделал для страны.

Перед матчем в субботу [с Австрией] Тедеско позвонил мне и Лукаку. Когда он сказал, что Ромелу будет капитаном в матче против Австрии, а я в игре с Эстонией, во мне что-то щелкнуло. Я больше не чувствовал признательности со стороны федерации и тренера, это заставило меня взорваться».

Тибо также рассказал, что Тедеско угрожал голкиперу раскрыть подробности их приватной беседы прессе:

«Конечно, все гораздо глубже. В течение той недели, о которой идет речь, я был в Тюбизе с понедельника, и я был единственным из трех капитанов [Де Брюйне был травмирован, а Лукаку присоединился позже после финала ЛЧ]. За это время тренер сборной ни разу со мной не заговорил. Хотя нет, за минуту до тренировки он поинтересовался, как идут дела в «Мадриде». На этом все. Уже тогда я почувствовал, что происходит что-то странное.

Знаете, здесь, в «Мадриде», я чувствую, что в клубе меня уважают. В сборной я такого не испытываю. Тедеско раз семь объяснил мне, почему капитаном был Ромелу. И каждый раз он называл разные причины. Тренер не приложил усилий, чтобы найти решение, он просто сказал, что все сообщит прессе. Он хотел оказать на меня давление, заставить не уезжать из сборной, угрожал мне.

Это ведь просто невозможно, потому что у нас с ним был частный разговор. Таким образом и происходит нарушение доверия между игроком и тренером. Я отыграл тот матч против Австрии так хорошо, как мог, но после свистка подошел к тренеру и сказал, что возникла проблема. Я также сказал Тедеско, что морально истощен. Мне было тяжело, и я не знал, как быть. Когда тренер говорит, что ему нет дела до морального состояния футболистов, и ему нужно, чтобы ты просто играл... С точки зрения такта, он совершил ошибку по отношению ко мне».

Тибо не играл за сборную после матча с Австрией, в ближайшее время мы точно не увидим вратаря в национальной команде. В августе бельгиец порвал кресты. В том же интервью Sporza Куртуа подтвердил, что летом не поедет с командой на Евро в Германию.