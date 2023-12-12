Леонардо Бонуччи: «Летом 2017 года я был близок к переходу в «Реал Мадрид»

Перед сегодняшним матчем группового этапа Лиги чемпионов между берлинским «Унионом» и мадридским «Реалом», Леонардо Бонуччи, представляющий немецкую команду, дал большое интервью изданию Marca, в котором говорил о Королевском клубе и его игроках.

О «Мадриде»

«Не хватит слов, чтобы описать этот клуб, возможно, величайший в мире. Я был близок к тому, чтобы играть за «Реал». Летом 2017 года, после того, как «Мадрид» обыграл «Юве» в Кардиффе, между моим агентом и клубом были активные переговоры, но в итоге не сложилось – им был нужен игрок помоложе. Я восхищаюсь чемпионами, которые представляли этот клуб, кроме того у них потрясающий тренер – Карло Анчелотти».

О Беллингеме

«Он инопланетянин. Я очень впечатлен, но даже не его мастерством, а тем, как он сумел адаптироваться в таком клубе, как «Реал Мадрид» всего в 20 лет. Ему, как и некоторым великим игрокам, вообще не потребовалось времени на адаптацию. Вне всяких сомнений, Джуд – кандидат на Золотой мяч в ближайшие годы».

Об «инопланетянах» «Мадрида»

«Мне очень нравится Лука Модрич. Я испытываю к нему особые чувства привязанности и восхищения. Сделать то, что он сделал за свою карьеру, а особенно за последние годы - это потрясающе. Это характеризует его, как великого чемпиона, исключительного игрока. Интересно наблюдать, как он играет в каждом матче: как он обращается с мячом, его лидерство, его смелость. Бывают моменты, когда кажется, что у «Мадрида» на поле есть еще дополнительно 3 или 4 игрока, но это все Лука».

О Карло Анчелотти

«Если хочешь стать тренером, то Карло Анчелотти должен стать для тебя примером. У меня не было возможности работать под его руководством, но я слышал, как множество игроков отзывались о нем очень хорошо. Думаю, что футболисты, которым повезло тренироваться с Карло, многому у него научились. Когда тренер побеждает на протяжении 20 лет – это не случайность. Его величие не только в его тактических знаниях, но и человеческих».