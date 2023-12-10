«Мадрид» считает Гюлера особенным игроком. Известны планы Анчелотти на Арду

Арда Гюлер все еще ждет своего дебюта в «королевском клубе». С момента летнего перехода в «Реал» турок борется с травмами и рецидивами. К счастью, если верить словам Анчелотти, полузащитник может вернуться в строй до конца этого года.

Хоть Арда еще не успел сыграть за «Мадрид» в официальном матче, клуб считает его особенным футболистом, сообщил журналист Хосе Феликс Диас.

Не считая встречи с берлинским «Унионом», у «сливочных» осталось еще два матча в 2023 году – против «Вильярреала» и «Алавеса». Как пишет Диас, примет ли Гюлер участие в этих играх, решит сам турок, ориентируясь на свое состояние.

По данным журналиста, Арда привлек внимание Анчелотти с первого дня в новом клубе. Итальянец доверяет турку, тренер будет рассчитывать на юношу в непростых январских матчах. Напомним, зимой «сливочные» поборются за Суперкубок Испании.

«Реал» считает полузащитника выдающимся игроком, утверждает Диас. Позиция клуба весьма четкая: Гюлер очень хорош и еще докажет это.

Увидим ли мы игру Арды в этом году?