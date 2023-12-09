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Как будет выглядеть «Реал» через два года. Смотрим и мечтаем 😍

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Флорентино Перес - известный любитель долгосрочных проектов. Давайте посмотрим, как будет выглядеть мадридский «Реал» в 2025 году.

Постараемся быть максимально реалистичными, поэтому Килиана Мбаппе здесь нет.

Куртуа; Рис Джеймс, Эдер Милитао, Гонсалу Инасиу, Альфонсо Дэвис; Вальверде, Тчуамени, Беллингем; Арда Гюлер, Эндрик, Винисиус.

Есть большая вероятность, что Альфонсо Дэвис станет новым левым защитником «Реала». Переход Риса Джеймса не так очевиден, но вполне вероятен, учитывая давние слухи об интересе к игроку со стороны «королевского клуб». также в значительной степени заинтересованы в его услугах. Гонсалу Инасиу, скорее всего, присоединится к «Реалу» летом.

Интересно, кто возглавит нападение «Реала» - Эндрик, Родриго или все же Килиан Мбаппе?

6 комментариев
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Гюлер пусть хоть раз в основе выйдет, после поговорим
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родриго такой "Я вам чЁ, шутка чтоли.
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Джеймс? Нет спасибо, он был очень перспективным, но почти как Менди, играет 1 матч, пропускает 5.
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в реальности на правом фланге защиты будет номинально Карвахаль, а подменять его будет Лукас Васкес )
когда Мадрид приобретет качественного правого защитника, я наверное от удивления пить брошу
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да уж ..автор чушпан какой-то....
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