Как будет выглядеть «Реал» через два года. Смотрим и мечтаем 😍

Флорентино Перес - известный любитель долгосрочных проектов. Давайте посмотрим, как будет выглядеть мадридский «Реал» в 2025 году.

Постараемся быть максимально реалистичными, поэтому Килиана Мбаппе здесь нет.

Куртуа; Рис Джеймс, Эдер Милитао, Гонсалу Инасиу, Альфонсо Дэвис; Вальверде, Тчуамени, Беллингем; Арда Гюлер, Эндрик, Винисиус.

Есть большая вероятность, что Альфонсо Дэвис станет новым левым защитником «Реала». Переход Риса Джеймса не так очевиден, но вполне вероятен, учитывая давние слухи об интересе к игроку со стороны «королевского клуб». также в значительной степени заинтересованы в его услугах. Гонсалу Инасиу, скорее всего, присоединится к «Реалу» летом.

Интересно, кто возглавит нападение «Реала» - Эндрик, Родриго или все же Килиан Мбаппе?