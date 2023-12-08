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Лунин или Кепа? Анчелотти ответил на вратарский вопрос «Мадрида»

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Футбол Футбол

Перед самым началом матча «Реала» и «Браги» Кепа получил травму, положение экстренно пришлось спасать Лунину. Украинец справился отлично.

В пяти матчах Андрей пропустил лишь три гола – два от «Наполи» и один от «Валенсии».

Но следующую встречу «Реала», против «Бетиса», Лунин, вероятно, будет смотреть со скамейки запасных. На это намекнул Анчелотти:

«Лунин был хорош, но для Кепы ничего не изменилось, мы ему полностью доверяем. Неважно, кто будет играть. Мы будем хороши. Возможно, я буду чередовать их в следующих матчах. Кепа вернулся. Хорошо, что у нас есть два отличных вратаря. Я приму окончательное решение завтра».

Тренер также высказался о будущем украинского голкипера в «Мадриде»:

«Открыты ли двери для Лунина? Он провел хорошие матчи, я думаю, он заслуживает того, чтобы я обратил на него внимание. Лунин проявил характер и индивидуальность. Независимо от того, кто выходит на поле, это не изменится».

По данным Relevo, Анчелотти намерен убедить руководство клуба выкупить Кепу после аренды у «Челси». После победы над «Кадисом» тренер заявил, что если Аррисабалага будет здоров, именно он выйдет на следующую игру «Реала». Те слова тренера вызвали негативную реакцию у Лунина и раздевалки «сливочных», сообщало издание.

Как считаете, кто должен защищать ворота «Мадрида», пока Куртуа восстанавливается после разрыва «крестов»?

3 комментария
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Лунин своей игрой заслужил бороться за место в стартовом составе. Был весьма убедителен и здорово защищал ворота.
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Моё мнение должен играть Лунин, он заслужил своей игрой и преданностью
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Хотя бы один полуфинал кубка короля Лунин должен отыграть, тогда будет ясно.
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